ننشر تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسوان برئيس اتحاد كرة القدم

استقبل اليوم الاثنين الأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بمكتبه بوفد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد والكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الإتحاد ونجم نادي الاهلي والمنتخب القومي السابق والوفد المرافق له بمقر الجامعة بالحرم الجامعي بصحارى.

وفى البدايه رحب الدكتور أيمن عثمان برئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووجه لهم شكره وتقديره لزيارتهم لمحافظة اسوان وجامعة اسوان وقدم رئيس جامعة أسوان التهنئة للوفد بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة الإتحاد وعلي الفترة التي تولي فيها مجلس الإدارة إدارة شئون كرة القدم قبل تقلده فيها أمور الاتحاد.

واكد “ أيمن عثمان ” علي أهمية الرياضة ومشاركة الطلاب في الأنشطة الرياضة والمسابقات والمنافسات الرياضية للاستفادة من طاقات الشباب في ظل إهتمام القيادة السياسية بالشباب وذلك في مختلف الألعاب التي يشارك فيها طلاب جامعة أسوان.

وكما أشاد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم بالمنشأت الرياضة من ملاعب متعددة الأغراض واستاد جامعة أسوان الرياضي وملاعب الكرة الشاطئية وكرة الطائرة وكرة السلة

كما وضح “ جمال علام ” بأن الفترة القادمة سوف تشهد تعاون مثمر وبناء في كافة الأنشطة الرياضية بين جامعة أسوان والإتحاد المصري لكرة القدم.

وفى ختام اللقاء قدم الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان درع الجامعة لرئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم تقديرا لدوره في إنجاح المنظومة الرياضية في مختلف المسابقات الرياضية والدوري المصري لكرة القدم.



ومن جهه اخرى حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالصادق منسق الأنشطة الطلابية وإسلام يوسف منسق الاتحادات الطلابية وعبدالرحمن شعراوى نائب رئيس الاتحاد.

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