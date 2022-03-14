عاجل.. انخفاض مدوي في أسعار الذهب في السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضا مدويا مع افتتاح محلات الصاغة في مصر تعاملاتها اليوم الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢، بعد التراجعات القوية التى تعرضت لها سعر الأوقية في البورصات عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم بقيمة تتراوح بين ٩ الي ٦ جنيه فى المتوسط، وجاءت الأسعار كما يلي:

انخفض سعر جرام عيار الذهب “عيار ٢٤” من ١٠١٤ إلى ١٠٠٥ جنيه.
سجل جرام الذهب “عيار ٢١” من ٨٨٨ جنيه إلى ٨٨٠ جنيه.
سجل جرام الذهب “عيار ١٨” من ٧٦١ جنيه إلى ٧٥٤جنيه.

وانخفض الجنيه الذهب من قيمة ٧١٠٤ إلى ٧٠٤٠ جنيه.

أسباب الخسائر :

وارجع تجار الذهب اسباب الخسائر القوية لاسعار الذهب في السوق المحلي، إلى انخفاض سعر الأوقية عالميا بقيمة ٢٤ دولار بما يعادل ٢% إلى ١٩٦٥ دولار للأوقية، وذلك مع انعقاد اجتماعات بين روسيا واوكرانيا على أمل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين البلدين.

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