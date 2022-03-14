انطلاق برنامج قادة الجمهورية الجديدة الذى نظمه معهد إعداد القادة لطلاب وسط الصعيد

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للفوج الأول لإعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد، الذى نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الاستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الأستاذ الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور جمال عبد المطلب منسق عام الفوج.



وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي فى مجال الإرهاب الدولي والمحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.



وخلال كلمته نقل الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، موجها الشكر لجامعة بنى سويف لحسن الاستضافة لهذا الفوج، مؤكدا فى كلمته على أن شباب الجامعات مليء بالطاقات الكامنة ولديهم القدرة على الابتكار والريادة، ويتميز ن بمهارات عالية، مفيدا أن الشباب هم قادة وبناة المستقبل، لذا يسعى المعهد دائما أن يؤهلهم فى جميع الجوانب، بالإضافة إلى إشراكهم في المجتمع وتمكينهم ليكونوا صانعي القرار، لذا سعى لتدريب وتدريس طلاب جامعات مصر ليكونوا قادة الجمهورية الجديدة، كما يحرص المعهد بتنوع المحاضرات التى تساهم فى تنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، والتى تؤكدا على دور الشباب في استكمال عملية البناء والتنمية.



ومن جانبه عبر الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن سعادته باستضافة الجامعة للفوج الأول لبرنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لاتحادات طلاب جامعات وسط الصعيد، موضحا خلال كلمته أن القيادة السياسية سعت للتطوير الشامل فى كافة قطاعات الدولة، كما اهتمت بالعنصر البشرى لرفع كفاءته وإعداده وتأهيله ليصبح قادة المستقبل، مؤكدا ان المستقبل يضى بشباب الجامعات.



وبدأت فعاليات البرنامج بندوة عن الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، وحاضر بها العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي فى مجال الإرهاب الدولي والمحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أوضح سيادته تعريف الأمن القومي بأنه هو قدرة الدولة على حماية كيانها من أي متغيرات عدائية قد تأتي من خارج نطاق الدولة أو داخلها، كما عرف الأمن القومي المصري وهي قدرة الدولة المصرية على حماية قيمها الداخلية من التهديدات والتضحيات، وتطرق لتوضيح مقولة داخل كتاب فن الحرب حيث تنطبق هذه المقولة الشهيرة في جميع حياتنا وكذلك فى الأمور العسكرية وهي " اعرف عدوك.. اعرف نفسك، فعلمك بعدوك يعلمك كيف تدافع، وعلمك بنفسك يعلمك كيف تهاجم، الهجوم هو سر الدفاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم، القائد الماهر المنتصر يعلم جيدا متى يقاتل ومتى لا يقاتل".

وأوضح العقيد حاتم صابر أن هناك جهازين منوط لهم حماية الأمن القومي فى الدولة المصرية وهما القوات المسلحة وجهاز الشرطة المصرية، بينما باقى الاجهزة الأمنية فهى أجهزة معلوماتية دقيقة، وانتقل إلي توضيح خصائص الشخصية المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري بأكمله يتوحد ضد الخطر.

وخلال المحاضرة شرح معادلات الامن القومي وتتمثل فى أربع معادلات وهي " توفير الاحتياجات وتوفير الحريات" وبالتالي يتواجد الاستقرار، وتتمثل المعادلة الثانية فى "توفير الاحتياجات مع كبت الحريات لا يتواجد الأستقرار، وكذلك معادلة عدم توافر الاحتياجات وكفالة الحريات نجد مطالب واحتجاجات، إلى جانب معادلة عدم توافر الاحتياجات وكبت الحريات نجد استقرار ظاهري ينهار فجأة.

وقد تناول الخبير العسكري والاستراتيجي حاتم صابر إلي مناقشة التهديدات والتحديات التي تواجه البلد، ونظريات التهديد الخارجية والتي تتمثل فى نظرية بنجوريون 1948، نظرية برنارد لويس 1983 "، والنظرية الثالثة هي نظرية شارانسكي 2004، أما النظرية الرابعة هى رالف بيترز 2006 "،

وعرض سيادته أجيال الحروب السبعة، وتطرق إلى شرح الفرق بين مفهوم العمليات النفسية والحرب النفسية بأن الحرب النفسية هى استخدام اى وسيلة دعائية إعلامية بهدف إحباط الروح المعنوية، بينما العمليات النفسية لها أهداف سياسية ودينية واجتماعية، ومناقشة دور مواقع التواصل الإجتماعى فى تزييف الوعى السياسى والترويج للإرهاب الدولي.

وقد اختتم المحاضرة بعرض بعض التوصيات الضرورية المتمثلة فى رفع الوعي الثقافي عن طريق تدبير ميزانية مناسبة وتكليف شركات دعاية وإعلام متخصصة، تفعيل تنفيذ القوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بالجريمة الالكترونية وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجريمة الإرهابية الالكترونية وتغليظ العقوبات بمواد قانون مكافحة الإرهاب.

وفى نهاية المحاضرة الأمن القومي المصري قدم طلاب الجامعات المشاركة الشكر لسيادة العقيد حاتم صابر على المعلومات المهمة التى أوضحها لهم والتى تساعد على تعزيز تنمية الانتماء للوطن والمساعدة فى توضيح وكشف الحقائق.