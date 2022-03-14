سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل سعر اليورو تباينا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الاثنين 14-3-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.05جنيه للشراء، و17.24 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.05 جنيه للشراء، و17.38 للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.08 جنيه للشراء.

17.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.05 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.05 جنيه للشراء.

17.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.05 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.07 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.26 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.09 جنيه للشراء.

17.40 جنيه للبيع.

 

 

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