شروط تحويل الطلاب العائدين من أوكرانيا للجامعات المصرية

منوعات
بوابة الفجر
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يبدأ اليوم الإثنين استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا، بمقر وزارة الهجرة، لاستكمال دراستهم بمصر وفق الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء  بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتسلم وزارة الهجرة الأوراق ممن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي عبر هذا الرابط (((هنا)))

وعلى الطلاب العائدين من أوكرانيا ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء.

وعن الأوراق المطلوبة لاستكمال الدراسة في مصر إليكم التالي:

- لا بد من إحضار جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير

-إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية. 

- تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية طوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية.

- تسلم الأوراق يكون لمدة أسبوعين من الساعة  10 صباحًا إلى 3  عصرًا يوميا.

استمارة الطلاب تشمل (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)

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