التضخم في قطر يرتفع 4% في فبراير





ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.99% على أساس سنوي وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ودعم صعود مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي على اساس سنوي ارتفاع أسعار تسع مجموعات، في مقدمتها مجموعات الترفيه والثقافة والغذاء والمشروبات والنقل، إضافة إلى مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود التي تحولت إلى النطاق الموجب لأول مرة منذ نحو 40 شهرًا.

وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعتي الصحة والمطاعم والفنادق بنسبة 3.09% و2.45% على التوالي، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ.