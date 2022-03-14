"الزراعة" تعلن حصاد أنشطة معهد أمراض النباتات خلال فبراير الماضي

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول حصاد انشطة المعهد خلال فبراير الماضي.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، ان انشطة المعهد في مجال رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تمثلت في المرور على زراعات النخيل فى توشكي لرصد الحالة المرضية، فضلا عن المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية، وزراعات الموالح والجوافة والزيتون والمانجو والتفاح والخوخ والكمثري بمحافظات البحيرة والقليوبية والإسماعيلية لرصد الحالة المرضية، فضلا عن رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات مصر المختلفة، كذلك المرور على زراعات محصول بنجر السكر بالمحافظات المختلفة للوقوف على الحالة المرضية، وزراعات الخضر بمحافظة القليوبية والغربية والمنوفية والاسماعيلية والدقهلية والنوبارية وبني سويف والمنيا وأسيوط لرصد الحالة المرضية واعطاء التوصيات المناسبة.

وأضاف خليل إنه تم ايضا خلال فبراير نشر عدد 8 بحوث بمجلات علمية دولية، وبالنسبة للنشاط الارشادي تم تنفيذ 100 مدرسة حقلية فى محافظات مصر: الدقهلية، الغربية، الشرقية، اسيوط، كفر الشيخ، سوهاج، اسوان، قنا، الاقصر، المنيا، بنى سويف، القليوبية، النوبارية، الجيزة، والاسماعيلية، على محاصيل: القمح، الطماطم، البطاطس، الخيار، بنجر السكر، الفراولة، قصب السكر، نخيل البلح، الفول البلدى، البسلة، والبصل.

وتابع مدير المعهد إنه تم ايضا تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان " تعريف السلالات البكتيرية بالطرق الحديثة والبيولوجية والتقليدية"، و" الامراض المحمولة بالبذرة" لافتا إلى ان المعهد ايضا برز دوره الانتاجي والخدمي خلال هذا الشهر، حيث تم فحص عدد (368) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص عدد (26) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والإشتراك فى أعمال (25) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، كذلك فحص عدد (69) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء عدد (3) عزلات فطرية بقسم بحوث وحصر الفطريات.

واوضح إنه تم ايضا تعريف عزلة بكتيريا بنظام البيولوجي، وشراء 3 جرام من جزيئات النانومن معمل النانوتكنولجى، كذلك فحص عدد ( 16 ) طرد بهم ت. بدزر مختلفة، وفحص عدد ( 14 ) طرد بهم ت. بذور مختلفة.