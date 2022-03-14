قرار جديد من كيروش قبل مواجهة السنغال

الفجر الرياضي
كيروش
كيروش
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يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب السنغال في مباراة الذهاب التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 25 من شهر مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

 

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني على إثر إقتراب هذه المواجهة الهامة ضم أربعة حراس مرمى في معسكر المنتخب القادم خلال شهر مارس الجاري إستعدادًا لمباراة السنغال.

 

ويرغب الجهاز الفني للمنتخب بضم محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، ومحمد أبو جبل (جاباسكي) حارس مرمى الزمالك، ومحمد صبحي حارس مرمى فاركو ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، وذلك تحسبًا لأي ظروف ممكن أن تحدث قبل أو خلال المباراتين.

 

وأما عن مباراة الإياب فيستضيف أسود التيرانجا الفراعنة يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ستاد ديامنيديو بالعاصمة السنغالية داكار.

 

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