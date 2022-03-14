الأنبا صرابامون يتمم سيامة كهنة جدد لإيبارشيتي عطبرة وأم درمان

أقباط وكنائس
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
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ترأس الأنبا صرابامون، أسقف عطبرة، أم درمان وشمال السودان، والأنبا إيليا، أسقف الخرطوم وتوابعها، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، الخدمات العامة والاجتماعية، وخلال الصلاة تمم سيامة كهنة جدد للنوبة، وهم: إيليا ويوليوس من أبناء النوبة كاهنين جدد لإيبارشية عطبرة وأم درمان.

جاء ذلك عقب صلاة الصلح خلال القداس الإلهى الذى أقيم أمس الأحد، فى دير القديسة العذراء مريم بحضور، ومشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، شعب وشمامسة السودان.

وذكر أن وصل الأنبا يوليوس مساء الجمعة الماضى الموافق ١١ مارس، مطار الخرطوم الدولي، في زيارة قصيرة للسودان، قاد خلالها عدة اجتماعات لشعب وخدام وخادمات إيبارشيتي السودان، بحضور ومشاركة أساقفة وكهنة السودان.

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