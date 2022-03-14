ريال مدريد يقترب من صفقة نارية

نشرت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في ضم الألماني أنطونيو روديغر مدافع فريق تشيلسي لصفوف النادي الملكي في الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت التقارير بأن ريال مدريد توصل إلى إتفاق مبدئي مع روديغر للإنضمام للبرنابيو الصيف القادم وذلك لتعزيز دفاع النادي، حيث سيلعب روديغر جنبًا إلى جنب ميليتاو وألابا بداية من الموسم المقبل.



واستغل النادي الملكي أزمة تشيلسي الإقتصادية والحجر على كل أملاك الروسي إبراموفيتش ومن ضمنها تشيلسي مما جعل النادي الإنجليزي غير قادر على شراء لاعبين جدد أو حتى التجديد للاعبين الحاليين وقام بالإتفاق مع روديغر للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.



يُذكر أن روديغر إنضم للبلوز في صيف عام 2017 لمدة خمسة مواسم مما يعني نهاية عقده يوم 30 من شهر يونيو القادم، كنا حصل اللاعب على عدة عروض غير ريال مدريد ويفاضل بينهم جميعًا.

