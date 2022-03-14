البنك الدولي يقر 723 مليون دولار قروضًا ومنحًا لأوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال البنك الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الاثنين 7 مارس، على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم ميزانية الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد حربًا من قبل روسيا.

وأضاف البنك في بيان إن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالًا لقرض سابق قدمه البنك الدولي، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وتشمل الحزمة أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا، فضلًا عن تمويل موازٍ قيمته 100 مليون دولار من اليابان.

 

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