موعد حسم هالاند مستقبله مع دورتموند

كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن ينتهي عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند في 30 يونيو من عام 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هالاند سيبلغ دورتموند بقراره النهائي في شهر مارس الجاري، ثم سيقرر وجهته المقبلة.



وتابعت الصحيفة، أن هالاند تلقى بعض النصائح من المقربين، لكنه سيقرر بنفسه وجهته المقبلة، لكنه غير مهتم بفكرة اللعب في الدوري الفرنسي، لذا سيرفض أي عرض يحصل عليه من سان جيرمان.

