ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء مان سيتي وكريستال بالاس
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يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس مساء اليوم في ختام مباريات الاسبوع التاسع والعشرين من الدوري الانجليزي.
وجاء ترتيب جدول الدوري الإنجليزي كالتالي استعدادًا لمواجهات اليوم كالتالي:-
1- مانشستر سيتي 69 نقطة.
2- ليفربول 66 نقطة.
3- تشيلسي 59 نقطة.
4- أرسنال 51 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 50 نقطة.
6- وست هام يونايتد 48 نقطة.
7- وولفرهامبتون 46 نقطة.
8- توتنهام هوتسبير 45 نقطة.
9- أستون فيلا 36 نقطة.
10- ساوثهامبتون 35 نقطة.
11- كريستال بالاس 33 نقطة.
12- ليستر سيتي 33 نقطة.
13- برايتون 33 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة.
15- برينتفورد 30 نقطة.
16- ليدز يونايتد 23 نقطة.
17- إيفرتون 22 نقطة.
18- واتفورد 22 نقطة.
19- بيرنلي 21 نقطة.
20- نورويتش سيتي 17 نقطة.