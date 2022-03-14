ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء مان سيتي وكريستال بالاس

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
Advertisements

 

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس مساء اليوم في ختام مباريات الاسبوع التاسع والعشرين من الدوري الانجليزي.

وجاء ترتيب جدول الدوري الإنجليزي كالتالي استعدادًا لمواجهات اليوم كالتالي:-

1- مانشستر سيتي 69 نقطة.
2- ليفربول 66 نقطة.
3- تشيلسي 59 نقطة.
4- أرسنال 51 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 50 نقطة.
6- وست هام يونايتد 48 نقطة.
7- وولفرهامبتون 46 نقطة.
8- توتنهام هوتسبير 45 نقطة.
9- أستون فيلا 36 نقطة.
10- ساوثهامبتون 35 نقطة.
11- كريستال بالاس 33 نقطة.
12- ليستر سيتي 33 نقطة.
13- برايتون 33 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة.
15- برينتفورد 30 نقطة.
16- ليدز يونايتد 23 نقطة.
17- إيفرتون 22 نقطة.
18- واتفورد 22 نقطة.
19- بيرنلي 21 نقطة.
20- نورويتش سيتي 17 نقطة.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. بيراميدز يعلن مدة غياب رمضان صبحي للإصابة

عاجل.. قرار ناري من المريخ السوداني قبل موقعة الأهلي

رسالة من صن داونز للأهلي بشأن الواقعة المثيرة للجدل

ريال مدريد يفقد نجمه أمام مايوركا

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل موقعة كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني

عاجل.. موقف طارق حامد من الانتقال إلى بيراميدز

ريال مدريد يتجه لحسم صفقة مميزة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل لقاء المريخ السوداني