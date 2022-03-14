ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء مان سيتي وكريستال بالاس

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس مساء اليوم في ختام مباريات الاسبوع التاسع والعشرين من الدوري الانجليزي.

وجاء ترتيب جدول الدوري الإنجليزي كالتالي استعدادًا لمواجهات اليوم كالتالي:-

1- مانشستر سيتي 69 نقطة.

2- ليفربول 66 نقطة.

3- تشيلسي 59 نقطة.

4- أرسنال 51 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 50 نقطة.

6- وست هام يونايتد 48 نقطة.

7- وولفرهامبتون 46 نقطة.

8- توتنهام هوتسبير 45 نقطة.

9- أستون فيلا 36 نقطة.

10- ساوثهامبتون 35 نقطة.

11- كريستال بالاس 33 نقطة.

12- ليستر سيتي 33 نقطة.

13- برايتون 33 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة.

15- برينتفورد 30 نقطة.

16- ليدز يونايتد 23 نقطة.

17- إيفرتون 22 نقطة.

18- واتفورد 22 نقطة.

19- بيرنلي 21 نقطة.

20- نورويتش سيتي 17 نقطة.