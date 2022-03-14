فرنسا تحث الاتحاد الأوروبي على سرعة التحريك لدعم الاقتصاد



أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على ضرورة أن يكون تحرك الاتحاد الأوروبي لحماية الاقتصادات من تداعيات الحرب في أوكرانيا موجّه وسريع ومؤقت.



جاء تصريح لومير للصحفيين قبل اجتماع لوزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في بروكسل اليوم، واجتماع وزراء مالية كل دول الاتحاد الأوروبي غدا.



وطالب، وفقا لبلومبرج بتقديم مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وأشار إلى أن الكثير من الدول بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات استثنائية.



كما دعا لاتخاذ تدابير لدعم الشركات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، وأشار إلى أن فرنسا نفسها بدأت العمل على وضع معايير لمساعدة الشركات.



ولفت إلى أهمية قيام وزراء المالية بتقييم التداعيات على الاقتصادات الأوروبية حتى يتسنى الاصطفاف كجبهة موحدة.