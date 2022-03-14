الأرصاد تعلن: طقس الثلاثاء غير مستقر (برودة وأمطار)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الثلاثاء غدا غير مستقر، حيث يشهد برودة على أغلب الأنحاء وأمطار، كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد غدا الثلاثاء لانخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة العظمى 16، والصغرى 8 درجات.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس في محافظات الجمهورية غدا، وإليكم البيان التالي:

طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى

طقس بارد نهارا على شمال الوجه البحري

طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية

طقس بارد نهارا على وسط سيناء

طقس معتدل على جنوب سيناء

طقس معتدل على سلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل على جنوب الصعيد

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد

أمطر خفيفة غدا الثلاثاء

وتتوقع الأرصاد تعرض البلاد لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

كما تتوقع الأرصاد وجود أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة

سانت كاترين العظمى 12 درجات والصغرى 01