تعرف على منحة الشباب والرياضة في مجال تصفيف الشعر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق منحة مجانية في مجال تصفيف الشعر، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لتدريب الشباب»، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية «ندا»، في إطار اهتمام الوزارة بإعداد شباب قادر على مواكبة سوق العمل في مختلف المجالات.

تفاصيل منحة تصفيف الشعر

وأوضحت الوزارة أن المنحة المجانية في مجال تصفيف الشعر والعناية بالأظافر والتي جاءت بعنوان «مشروع محترفي التجميل» تتضمن دورة تدريبية عن التوعية المهنية لتجهيز المتقدم لسوق العمل لمدة 5 أيام، والتدريب الفني «العملي»، كورس عن التسويق الذاتي.

شروط الالتحاق منحة مصفف الشعر

وأشارت الشباب والرياضة إلى أن الحاصلين على المنحة بعد النجاح يحصل الطالب على شهادة معتمدة من لوريال على أن يكون شرط الالتحاق بالدورة التدريبية أن تكون السن من 18 – 40 سنة، وأن يكون من سكان القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية »، فضلًا عن تحديد الموقف من الخدمة العسكرية «الذكور فقط».

وأضافت أنه يجب التفرغ طوال فترة التدريب والالتزام بالالتحاق بجميع مراحل المشروع، فضلًا عن المقدرة والرغبة في العمل بعد التدريب فى مجال تصفيف الشعر والعناية بالأظافر، حيث يتم توفير وظيفة بعد التدريب، وأخيرًا يُقبل الحاصلون على كافة المؤهلات التعليمية بحد أدنى الشهادة الإعدادية.

كيفية الاشتراك في منحة مصفف شعر

ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة المجانية الاشتراك من خلال صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولمعرفة آراء الجمهور الحاصل على نفس المنحة المجانية يمكن الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنـــا.

وأتاحت وزارة الشباب والرياضة فرصة للشباب لتطوير أدواتهم من خلال مباردة ومشروع (طور وغير) التي تطلقها بشكل دوري لتنمية المهارات بشكل مجاني ككيفية التعامل مع neDrive،Outlook، وغيرها من المهارات، على أن يتلقى التدريب «أونلاين» وخلال فترات صباحية ومسائية لتناسب جميع المواطنين.