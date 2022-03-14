فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2022 وكيفية الدفع

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق مختلفة لعملائها لتسهيل الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2022، كما أتاحت أيضًا طرقًا متنوعة من أجل تسهيل عملية دفع الفواتير لعملائها، وذلك دون الحاجة إلى التوجه لفروع الشركة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها، عن شهر مارس 2022.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- الاستعلام عن قيمة فاتورة شهر مارس من خلال الرابط الإلكتروني:

- اختار أيقونة فاتورة التليفون الأرضي.

- أدخل كود المنطقة التابع لها خط التليفون.

- أدخل رقم التليفون المستعلم عنه.

- اضغط على التسجيل.

- ستظهر لك مباشرة قيمة الفاتورة المستحقة.

- أو من خلال الاتصال على الخط الساخن رقم 19777، ضمن إحدى الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها، ثم اتباع الخطوات المطلوبة، حتى تصل إلى قيمة الفاتوة مستحقة الدفع.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

خصصت الشركة المصرية للاتصالات طرقًا مختلفة للتسهيل على عملائها عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2022، من خلال 11 منفذًا إلكترونيًا مختلفًا يسهل على أي مواطن الدفع من خلالها، دون الحاجة إلى التوجه لفروع الشركة المختلفة، إذ إن هذه المنافذ موجودة فى كل محافظات وأحياء ومدن مصر.

- فروع مكاتب البريد المصري.

- الدفع من خلال خدمات فوري.

- الدفع من خلال خدماتي.

- الدفع من خلال Bee.

- الدفع من خلال خدمة مصاري.

- الدفع من خلال خدمة أمان.

- استخدم خدمة فودافون كاش.

- استخدم خدمة ممكن.

- استخدام خدمة سداد.

- الدفع من خلال ATM البنك الأهلي المصري.

- الدفع من خلال خدمات بنك CIB.