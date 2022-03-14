غدًا.. انطلاق حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالسويس



أكد مدير الطب البيطري بالسويس الدكتور عصام العراقي، أن المديرية ستبدأ غدا الثلاثاء حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تستمر لمدة شهر; وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور عصام العراقي، إن المستهدف تحصينه هو 6843 من الأبقار، و3827 من الجاموس، و3576 من الأغنام، و1905 من الماعز; بإجمالي 16151 حسب حصر 2020، وذلك في نطاق 12 وحدة بيطرية بحي الجناين، مؤكدا انتهاء المديرية من كافة الاستعدادات لهذه الحملة.

وأشار مدير الطب البيطري في السويس إلى أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية; لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية واطلاعهم على الأفضل الالأساليب لتربيتها، مع استمرار الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين، تحت إشراف دكتور عادل عبد الغنى مدير الوقائية ودكتورة أشواق أحمد مديرة قسم الإرشاد.