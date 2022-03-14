موانئ البحر الاحمرتتداول 291 طن بضائع عامة ومتنوعة



شهدت مواني البحر الاحمر انتظاما في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم وصول ومغادرة 7 سفينة خلال اليوم فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 12 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ

حيث شملت حركة الصادرات تداول 1491 طن بضائع عامة ومتنوعة و188 شاحنة و10 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 291 طن بضائع عامة ومتنوعة 188 شاحنة و36 ملاكي

هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و26 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 54 شاحنة و6 سيارة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 54 شاحنة بحمولة 291 طن بضائع عامة و4 ملاكي وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1491 طن بضائع عامة و10 ملاكي.