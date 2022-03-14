موانئ بورسعيد تشحن 3500 طن صودا ك أو ية وتتداول 25 سفينة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (GUDENA) ويبلغ طولها 96 مترًا وغاطسها 5.3 أمتار، لشحن 3500 طن صودا ك أو ية من الميناء.

وذكرت المنطقة  أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينة و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس الليلة

عاجل.. التشكيل الرسمي لريال مدريد ضد ريال مايوركا

صفقة القرن.. الأهلي ينقض على نجم الزمالك

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك للتعاقد مع مدافع الفراعنة

موعد أولى مباريات الزمالك بالناشئين بعد قرارات مرتضي منصور

تقارير.. الأهلي يغري نجم الزمالك بعرض خيالي

بعد هجوم مرتضى منصور.. أول رد من بن شرقي

بعد رصد الأخطاء.. فيريرا يطيح بنجوم الزمالك أمام بترو أتليتكو