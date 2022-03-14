موانئ بورسعيد تشحن 3500 طن صودا ك أو ية وتتداول 25 سفينة



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (GUDENA) ويبلغ طولها 96 مترًا وغاطسها 5.3 أمتار، لشحن 3500 طن صودا ك أو ية من الميناء.

وذكرت المنطقة أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينة و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.