جمعية البنوك الأردنية: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهرأبريل بمناسبة رمضان

أعلنت جمعية البنوك في الاردن إنه سيتم تأجيل اقساط قروض الافراد لشهر أبريل نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وقال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا الاجراء يأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعيًا منها للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصًا في ظل الظروف الراهنة.



واكد الدكتور المحروق ان البنوك في الأردن توافقت وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر رمضان المبارك (لشهر نيسان) دون فوائد تأخير أو عمولات.



وتأتي المبادرة من البنوك العاملة في المملكة في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين أداء الاقتصاد بشكلٍ عام.

واوضح المحروق أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم.