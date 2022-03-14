الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها عن مناطق سقوط الأمطار غدًا الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة المحافظات، وذلك تزامنا مع موجة الصقيع التي تشهدها البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري وتستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن يبدأ ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي من الجمعة المقبل.

مناطق سقوط الأمطار غدًا

وأكد خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار غدًا بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوت بين 50 لـ60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.

وأضافت الهيئة أن مناطق من جنوب الوجه البحري تشهد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار، وفق بيان الأرصاد، بداية من الأربعاء، حيث تسود شبورة مائية صباحًا من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

فيما كشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، إذ سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 16 والصغرى 09، الوجه البحري العظمى 16 والصغرى 09، السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 12، شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 11.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء الموافق 16 مارس، فسجلت العظمى في القاهرة الكبرى 17 والصغرى 10، الوجه البحري العظمي 17 والصغرى 10، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 10، جنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 08، جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 11.