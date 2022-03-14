1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 478.52 مليون درهم و394 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 678.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 53 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 161.74 مليون درهم منها 11 رهنا لأراض بقيمة 25.13 مليون درهم و68 رهنا لفلل وشقق بقيمة 136.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 29 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 26 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 24.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 6 ملايبن درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 5 ملايبن درهم.