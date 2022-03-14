الأسواق الأوروبية تُغلق على مكاسب وسط تجدد الآمال في المحادثات الأوكرانية الروسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على مكاسب جماعية مع ختام تعاملات جلسة الاثنين، وذلك قبل إجراء مزيد من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وأنهى مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مؤقتًا على ارتفاع 1.2%، حيث قفزت أسهم قطاع السيارات وقطاع البنوك بما يزيد عن 3.2% لقيادة المكاسب، بينما انخفضت أسهم قطاع التعدين 2.5%.

ولا يزال الاهتمام العالمي بالحرب في أوكرانيا، حيث تستمر العقوبات في التأثير على روسيا بشدة، ومن المتوقع أن تصبح أكثر حدة في الأيام المقبلة.

وتنتظر الأسواق قرار الفدرالي الأميركي أيضًا يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع سعر بمقدار ربع نقطة مئوية من الصفر في نهاية اجتماعه والذي يستمر يومين.

كما يتطلع المستثمرون أيضًا إلى سماع توقعات الفدرالي بشأن التضخم ومستقبل الاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

كانت أسهم Storskogen Group السويدية من بين الأفضل أداءً في مؤشر Stoxx 600، حيث ارتفعت أكثر من 6.5%.

بينما تراجعت شركة الاستثمار الهولندية Prosus بأكثر من 10% إلى قاع المؤشر، متتبعة الخسائر في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent والتي تمتلك فيها حصة كبيرة.

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