رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر يتفقد طريق الواحات بطول ٣٠ كم بقيمه ٢ مليار جنيه

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز، والمهندس راضي خليل معاون رئيس الجهاز للطرق، والمهندس عمرو الشهاوي معاون رئيس الجهاز، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة.

وأوضح النجار، أن طريق الواحات يبلغ طوله نحو 30 كم، ويشمل تطوير الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16.75 متر مع استيعاب مسار "BRT" بدءً من التقاطع مع طريق "الجيزة / الفيوم" حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري الأوسطي لمدينة 6 أكتوبر ويربط بين مدن أكتوبر الثلاث مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة حدائق الأهرام ومتقاطعة مع الطريق الدائري ومحور العبور (وصلة دهشور الشمالية سابقًا) ومحور 26 يوليو.

وأضاف، أن الطريق يخدم بعض الكيانات الحيوية والتي تمثل خدمات ذات نطاق إقليمي مثل مدينة الإنتاج الإعلامي والإدارة العامة للمرور، وهيئة الإسعاف المصرية وسوق الجملة والمقابر، وكذلك بعض المولات الكبرى والمناطق السكنية المختلفة.

وأشار النجار، إلى إعادة توزيع إنارة الطريق، بما يتناسب مع القطاع العرضي الجديد، عن طريق أعمدة "الهاي ماست"، وأعمدة الانارة الديكورية وزراعة الجزر الوسطى، والجزر الفاصلة بين الطريق الرئيسي والداعم، والأعمال التكميلية للطرق من أرصفة، وعناصر التوجيه والإرشاد والعلامات المرورية الأرضية وخلافه.

وأضاف، أنه تم تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية، لإلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات، واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق؛ عن طريق 4 كباري بطريق الواحات، وهي:

- كوبري ( 2 ) على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية وتم التشغيل

- كوبري ( 3 ) دوران خلفي حر للقادم من طريق الجيزة/ الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء المدينة وتم التشغيل

- كوبري ( 6 ) دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه إلى طريق الفيوم وتم التشغيل

- كوبري ( 18 ) دوران علوى بالإضافة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات وتم التشغيل

وجار الآن التشغيل التجريبي لتقاطع 8 ( الكوبري والنفق ) حيث يصل طول الكوبري إلى 800 م تقريبًا، وعرض 16 مترا ( أربع حارات مرورية) ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات فى إتجاه الفيوم.

وأفاد أنه يبلغ طول النفق حوالى 800 متر، وعرض 16 مترا ( أربع حارات مرورية)، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها، لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، والعمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنيًا على جودة الأعمال، ومتوجها بالشكر للشركات المُنفذة على استجابتهم لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكباري، فى الأوقات المحددة تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية

مؤكدًا أن هذه الاعمال تسجل فى التاريخ كأحد الانجازات الهامة والعملاقة التى تشهدها مدينة ٦ أكتوبر.