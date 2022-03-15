أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بمصر حيث سجل الدولار سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيهاللبيع، وسجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

فيريرا يتسلح ببدلاء الزمالك لاستعادة الهيبة الإفريقية

صفقة القرن.. الأهلي ينقض على نجم الزمالك

تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس الليلة

نجم تشيلسي بديل هالاند في برشلونة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع طارق حامد

تفاصيل عرض الزمالك لضم رمضان صبحي من بيراميدز

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة؟.. 40 مليون يورو تحسم الصفقة

بعد قرار مرتضى منصور.. اتحاد جدة يتحرك للحصول على توقيع نجم الزمالك