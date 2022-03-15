احتياجاتك بتخفيضات تصل إلى 30%.. تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان 2022

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على افتتاح وتخصيص أماكن معارض أهلا رمضان في جميع محافظات مصر الذي من المقرر انطلاقه غدا، وذلك بهدف التيسير وتخفيف العبء على كاهل المواطنين في ظل غلاء الأسعار وارتفاعها خلال الفترة الأخيرة.

وينطلق معرض أهلا رمضان بالقاهرة، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بداية من 24 مارس، ويستمر في فتح أبوابه للمواطنين حتى الأول من إبريل المقبل، لذا يبحث الناس عن أماكن معارض أهلا رمضان في جميع محافظات مصر.

أماكن معارض أهلا رمضان في جميع محافظات مصر

وبداية من غد وفق المعلن عنه، سينطلق معرض أهلا رمضان بالعديد من المحافظات، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن معارض أهلا رمضان في جميع محافظات مصر، وستكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% إلى 30 % وفق تصريحات على مصيلحي.

وتقام معارض أهلا رمضان فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما تقام معارض أهلا رمضان في 58 شارع جسر البحر الساحل بشبرا، وحلوان، وشارع سلاح المهندسين، والمعصرة، والمرج ومؤسسة الزكاة.

معارض أهلا رمضان في الجيزة

تقام معارض أهلا رمضان بشارع الملك فيصل، وأرض اللواء بالعجوزة، والمنيب، وترعة المنصورية بالهرم.

أهلا رمضان بالإسكندرية

يقام المعرض بمحافظة الإسكندرية بأرض كوته بمنطقة الازاريطة، وتوجد معارض أخرى بالعطارين، والجمرك والمنشية.

أماكن معارض أهلا رمضان في الشرقية

يقام معرض أهلا رمضان، الأول بمدينة الزقازيق، كما تقام فروع للمعرض في مدينة الإبراهمية- الحسينية- ومنيا القمح- ديرب نجم الإقنيات- العاشر من رمضان- الصالحية الجديدة.

أماكن معارض أهلا رمضان في بورسعيد

تقام معارض أهلا رمضان بجوار مستشفى النصر بأرض الجبل، ويقام معرض آخر بشارع الجلاء بجوار سنترال بورفؤاد.

أماكن معارض أهلا رمضان في المنوفية

يقام المعرض أمام مسجد سيدى خميس بحى غرب بمدينة شبين الكوم.

أماكن معارض أهلا رمضان في القليوبية

يقام معرض أهلا رمضان فى القليوبية بمدينة بنها وحى غرب شبرا، ومدن قليوب، طوخ والقناطر الخيرية.

أماكن معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ

وينطلق أهلا رمضان الذي تشرف عليه وزارة التموين، بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، أمام الإدارة التعليمية، وآخر بميدان ذكية بمدينة بلطيم.

أماكن معارض أهلا رمضان في الفيوم

شارع أحمد شوقى أمام نادي الشبان المسلمين.

أماكن معارض أهلا رمضان في بني سويف

يقام المعرض الرئيس فى حديقة النصر بميدان المديرية، وأماكن أخرى في مدن محافظة بني سويف أهمها الفشن، الواسطى.