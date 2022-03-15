كريم محمود عبد العزيز:والدي كان شايفني مستعجل في الزواج.. ولما خلفت فهمت قلق أبويا عليا

الفجر الفني
كريم محمود
كريم محمود
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كشف الفنان  كريم محمود عبد العزيز،العزيز،  عن مواقف جمعته مع والده، بجانب الحديث عن تفاصيل من طفولته وشعوره بالمسئولية بعد تكوين أسرة.

 

وقال “كريم”، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة dmc "لما خلفت فهمت قلق أبويا عليا لما كنت مش برد على موبايلي وهو بيزعق لي وفهمت معنى المسئولية والزواج".

 

وأكمل حديثة قائلا "والدي كان شايفني مستعجل في الزواج وقال لي الزواج مسئولية وحياة ودي من الحاجات اللي أدركتها على طول بعد ما  تزوجت، وفهمت أن فيه واحدة بنت ناس مسئولة مني وبعدين خلفت وفهمت المسئولية، وأنا بحب البيت جدا وبلعب مع بناتي وبنعمل تيك توك؛ لأن الحاجات دي شبهي وعايز أفضل في السن دا ومش عايز أكبر وبلاقي نفسي معاهم".

 

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

كريم محمود عبد العزيز الفجر الفني برنامج صاحبة السعادة إسعادة يونس فيلم من أجل زيكو
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