سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-3-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم خلال مستهل تعاملات الأسبوع، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

 

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