٢٠ ألف جنيه للمستهلك.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-3-2022

سجلت أسعار الحديد في مصر استقرار ،اليوم الثلاثاء، ١٤ مارس ٢٠٢٠، على صعيد اسعار تسليم ارض المصنع، بينما شهدت الأسعار للمستهلك زيادات كبيرة مع عمليات مضاربية واحتكار من بعض التجار.

اسعار طن الحديد اليوم "الثلاثاء" ١٥ مارس ٢٠٢٢ تسليم ارض المصنع:

وسجل متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلي تسليم أرض المصنع الذي تعلنه الشركات ١٧ ألف جنيه في المتوسط، حيث بلغ سعر طن "حديد عز" المعلن من الشركة نحو ١٧ ألف جنيه، وحديد "الجارحي" و "المراكبي" ١٧٥٠٠ جنيه، بينما سجل سعر طن "السويس للصلب" ١٦٩٠٠ جنيه، ووصل سعر طن حديد الجيوشي إلى ١٦٩٠٠ جنيه، وبلغ سعر طن "حديد العشرى" ١٧ ألف جنيه، ووصل سعر طن "حديد بشاى" للصلب إلى ١٧ الف جنيه.

ارتفاع أسعار طن الحديد للمستهلك إلى ٢٠ ألف جنيه:

وكشف تجار حديد ل_ "الفجر" أن هناك فجوة كبيرة بين سعر طن الحديد المعلن من المصانع، السعر الذي يباع به للمستهلك بنسبة ١٧% على الاقل.

واضافوا، ان اسعار الحديد تصل للمستهلك حاليا بقيمة تبدأ من ١٩ الف جنيه علي الاقل وتصل إلى ٢٠ ألف جنيه، وفي بعض المحافظات تبلغ ٢١ ألف جنيه.

وارجعوا تلك الزيادات إلى عدم وجود رقابة من قبل الدولة على صغار التجار، ما دفعهم إلى استغلال تجار الأزمة الحالية وتوقعات بتراجع المعروض من حديد التسليح لعدم وجود مخزونات خامات انتاج لدي المصانع بعد توقف عمليات استيرادها من روسيا وأوكرانيا اللذين يعدان أكبر البلدان الموردة لمصر منها في عمليات مضاربية على الأسعار، وحجبه عن الأسواق.

اسباب زيادة أسعار طن الحديد:

وأرجع التجار الزيادة فى أسعار طن الحديد، إلى ارتفاع أسعار خامات الحديد عالميا بنسبة 30% لمستويات قياسية نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية.

وتستورد مصر نحو ٦٠% من احتياجاتها من خام الحديد.



وتوقع تجار الحديد أن تواصل أسعار الحديد ارتفاعها خلال الفترة المقبلة حتى حل الازمة الروسية الاوكرانية، على ان يصل سعر الطن إلي ٢٠ ألف جنيه تسليم أرض المصنع، لان الاسعار الحالية لم تعكس الزيادة في سعر الخامات بالكامل.