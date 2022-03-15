أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15-3-2022، أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، وجاءت كما يلي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو اليوم

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.05 للشراء، 17.38 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 17.26 للشراء، 17.43 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.37 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

 

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