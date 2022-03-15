سعر الروبل الروسى مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 15-3-2022



يواصل سعر الروبل الروسى تراجعه مقابل الدولار الأمريكى وذلك على خلفية الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والمستمرة منذ 17 يوما، وننشر فيما يلي أخر تحركات العملة الروسية أمام الدولار اليوم الاثنين 14-3-2022 وجاءت كما يلي:

1 دولار الأمريكي = 132.9997 روبل الروسي

1 روبل الروسي = 0.0075 دولار الأمريكي

وتلقي الاقتصاد العالمي ضربة قوية، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد، ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم.

وعبرت مؤسسات دولية وخبراء من تداعيات الأزمة على الاقتصاديات العالمية، حيث سيكون للصراع الجاري "تأثير جسيم" على الأسواق المالية العالمية، التي لم تتخط بعد التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

يقول الخبراء إنه "بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، تغيرت العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية وأصبحت الأسواق متشككة إلى حد ما وقلقة بشأن المستقبل".

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان الناشئة بنسبة كبيرة وفي بعض البلدان التي تصارع حاليا مع التضخم، لا سيما في أوروبا الوسطى وأميركا اللاتينية، حيث تحاول البنوك المركزية محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة".

جدير بالذكر أن الروبل الروسي فقد نحو 45% من قيمته بسبب العقوبات المعلنة ضد روسيا.



