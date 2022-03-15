الخشت يتلقى تقريرًا حول ترتيب جامعة القاهرة بكافة التصنيفات الدولية

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول وضع الجامعة في التصنيفات العالمية لأفضل جامعات العالم خلال الـ 4 سنوات الماضية، وما تم بها من تقدم كبير خلال هذه الفترة بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها علي التعليم والمؤسسات التعليمية علي مستوي العالم، مؤكدا علي إنه بالرغم من ذلك حققت الجامعة تفوقا كبيرا في معظم التصنفيات الدولية خلال عام 2021/2022 مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد التقرير أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة في التصنيف الهولندي ليدن (CWTS ) حيث تقدمت 71 مركز بنسبة 19% حيث جاءت في المرتبة 308 عالميًا والاولي أفريقيًا ومصريا.

واشار التقرير إلي أن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال هذه المرحلة حيث حققت علي مستوي التصنيف الامريكي US-News تقدما 119 مركزا بنسبة 23% خلال العام الحالي حيث جاءت في المرتبة 392 علي مستوي العالم مقارنة بعام 2017/2018 والتي جاءت في الترتيب 511 عالميًا، كما إنه ا جاءت الأولى على مستوى الجامعات المصرية في معظم التصنيفات.



وأضاف التقرير إنه بالنسبة للتصنيف الانجليزي التايمز (THE) شهدت جامعة القاهرة تقدما نحو 200 مركز بنسبة 20%، كما حافظت الجامعة علي مكانتها بالتصنيف الصيني (ARWU) والتي احتلت فيها صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي الجامعات.

كما شهدت جامعة القاهرة طفرة غير مسبوقة في تصنيف الجامعات العالمية – CWUR حيث تقدمت 225 مركز بنسبة 29% حيث جاءت في المرتبة 546 عالميًا من بين 2000 جامعة شملهم التقرير السنوي للمصنف والاولي علي مستوي الجامعات المصرية.



وأوضح التقرير، أن جامعة القاهرة تصدرت التصنيف الاسبانى (ويبومتريكس)، حيث جاءت الاولي مصريا بتقدم تقدم 112 مركز بنسبة 15% عن تصنيف الجامعة عام 2017/2018، وفي التصنيف الاسباني (سيماجو) حافظت علي تصدرها الجامعات المصرية.



من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه بالرغم أن جميع المصنفين لكل مصنف معايير مختلفة عن المصنف الآخر وكل منهم معيار له وزن نسبى محدد، مما يجعل فى النهاية جدول ترتيب الجامعات يختلف من مصنف إلى آخر، الا أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل الجامعات العالمية في معظم التصنيفات، مشيرا إلي أن الجامعة نجحت في معظم التصنيفات في تجاوز عدد كبير من الجامعات الأمريكية والاوروبية المرموقة.