أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-3-2022 وسط تراجعات عالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات،اليوم الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٢، وسط تراجعات حادة عالميا مع استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية لليوم الثاني على التوالي، ما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق وقف الحرب.

وكانت أسعار الذهب تعرضت الانخفاضات بقيمة تراوحت بين ٧ إلى ٩ جنيه فى الجرام مع هبوط سعر الذهب عالميا.


وسجلت أسعار الذهب في مصر استقرار في بداية تعاملات اليوم حيث لم تفتح أسواق الصاغة تعاملاتها بعد، وسجل سعر  جرام عيار الذهب عيار ٢٤ من ١٠٠٥، جرام الذهب عيار ٢١ من ٨٨٠، جرام الذهب عيار ١٨ إلى ٧٥٤ جنيه.


وارجع تجار الذهب اسباب الخسائر القوية لاسعار الذهب في السوق المحلي، إلى انخفاض سعر الأوقية عالميا بقيمة ٢٤ دولار بما يعادل ٢% إلى ١٩٦٥ دولار للأوقية، وذلك مع انعقاد اجتماعات بين روسيا وأوكرانيا على أمل للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين البلدين.


أسعار الذهب العالمي تتهاوى:

وتهاوت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم بخسائر بنسبة اكبر من ١% إلى ١٠٣٢ دولار للأوقية وسط توقعات بأن تهبط أسعار الذهب في مصر مع بدء محلات  الصاغة فى مصر تعاملاتها.

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