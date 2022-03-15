تكريم فريق تجارة عين شمس لفوزه بمسابقة كأس المعرفة

كرم أمس الدكتورخالد قدرى عميد كلية التجارة الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة عين شمس في مسابقـة "كأس المعرفة" وقدم لهم التهنئة وأثنى على جهودهم وحثهم على مداومة التفوق ورفع اسم الكلية والجامعة عاليا وإعطاء النموذج والمثل لزملائهم من الطلاب الذين يرغبون فى تحقيق التفوق الدراسى وكذلك ممارسة الأنشطة الطلابية.

وفاز بالمركز الأول

- الطالبة وردة محمد يوسف

- الطالب يوسف احمد ايهاب

- الطالب يوسف جمال احمد

- الطالب محمود عمرو داوود

وقد وجه أ.د خالد قدرى الشكر لإدارة الجامعة ممثلة فى أ.د محمود المتينى رئيس الجامعة، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الدعم والمساندة لجميع طلاب الكلية وتوفير كافة التسهيلات والإمكانيات التى تساعد الطلاب على اكتشاف وتنمية مهارتهم ومواهبهم.

كما هنأ اتحاد الطلاب واللجان المختلفة به على ما يقومون به من دعم ومساعدة الأنشطة الطلابية.