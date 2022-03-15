موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره ليفربول على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ 27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وتغيب محمد صلاح عن المران الجماعي للفريق أمس، نظرا للإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة برايتون التي إنتهت بفوز الريدز 2-0.

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في السطور التالية موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة:

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول

من المقرر أن تقم مباراة أرسنال ضد ليفربول على ملعب الإمارات، يوم الأربعاء 16-3-2022، ضمن منافسات الجولة الـ 27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة أرسنال ضد ليفربول، في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليفربول

من المنتظر أن تذاع مباراة أرسنال ضد ليفربول، في الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمي: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، جول ماتيب، أندرسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، نابي كيتا

الهجوم: جوتا، دياز، ساديو ماني

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: رامسدايل.

الدفاع:سيدريك، وايت، جابرييل، تييرني.

خط الوسط: تشاكا، بارتي، أوديجارد.

الهجوم: ساكا، لاكازيت، مارتينيلي.

ترتيب ليفربول وأرسنال في لدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.