مسلسل ألب أرسلان الحلقة 17 الأكثر بحث على جوجل

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بوابة الفجر
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يعتبر مسلسل ألب أرسلان واحدا من أكثر المسلسلات التركية التي تحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي، ويبحث المتابعين عن الحلقة 17، حيث لاقت الحلقات السابقة اهتماما كبيرا من الجماهير، لذا تستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية قصة مسلسل ألب أرسلان ومواعيد عرض الحلقة 17.

قصة مسلسل ألب أرسلان الحلقة 17

وتدور قصة المسلسل، حول حياة السلطان الثاني للدولة السلجوقية، وهو قائد عسكري نجح في إدارة وصول الأتراك ونضالهم من آسيا الصغرى وصولا للأناضول.

وتولى السلطان الذي يجسد شخصيته باريش أردوتش، حكم الدولة السلجوقية في فترة صعبة من تأسيسها، حيث يستكمل هذا العمل التاريخي إنجازات الدولة السلجوقية وكيفية الدفاع عن نفسها.

 

أبطال مسلسل ألب أرسلان الحلقة 17

ومسلسل ألب أرسلان بطولة: باريش أردوتش، الذي يجسد شخصية (ألب أرسلان)، وفهرية أفجين، التي تجسد شخصية الشقيقة الكبرى للسلطان، وعدد كبير من نجوم الفن بتركيا.

مواعيد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 17

ويعرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 17 كل يوم اثنين على قناة "تي آر تي"، ويتم عرضه في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

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