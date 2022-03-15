عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

بفستان تيجر عبير صبري تلفت الأنظار

وظهرت عبير صبري في الصور بفستان “تايجر مجسم" وتركت شعرها منسدلا، كما ظهرت بمكياج قوي وحذاء باللون الأبيض من أمام حصان داخل مزرعة أحصنة، حيث لفتت أنظار متابعيها.

وعلقت عبير صبري على الصور التي نشرتها احتفالا بعيد ميلادها قائلة "عيد ميلادي النهاردة كل سنة وأنا طيبة ربنا يبعتلي أيام حلوة ويريح بالي.. برج الحوت.. ما شاء الله".

وتلقت الفنانة عبير صبري، العديد من التعليقات التي حملت التهنئة بعيد ميلادها، وعلق الفنان خالد أنور: “كل سنة وإنتي طيبة يا قمر”.

عبير صبري تشارك في مسلسل يوتيرن رمضان 2022

وشاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بالبوستر الترويجي للمسلسل الرمضاني (يوتيرن)، معلقة “يوتيرن رمضان بإذن الله العدل جروب ريهام حجاج سامح عبدالعزيز أيمن سلامة”.

قصة مسلسل يوتيرن

وينتمى مسلسل يوتيرن إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية، وتدور الأحداث حول كيفية أن يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بأن طريقه كان خاطئًا من البداية ويندم بعد ذلك ثم يريد العودة إلى الطريق الصحيح.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج- توفيق عبدالحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - صفاء الطوخي، وإخراج سامح عبدالعزيز ومن تأليف إيمن سلامة ومن إنتاج جمال العدل.