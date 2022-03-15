حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 15-3-2022، ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم انخفاض في درجات الحرارة، وتشهد المحافظات طقس بارد نهارا على جميع الأنحاء.

ووجهت الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين أهمها عدم تخفيف الملابس نظرا لتقلبات الجو والتغيرات المفاجأة في حالة الطقس هذه الفترة.

وأكدت الأرصاد الجوية نه يسود السواحل الشمالية والوجه البحري طقس بارد، بينما يكون معتدل جنوبا ويشهد برودة شديدة ليلا.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، كما يشهد جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى أمطارا خفيفة أيضا.

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض محافظات الجمهورية لرياح ولكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، تسجل القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات.

أما درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم تصل العظمى لـ 15 والصغرى 10 درجات، بينما تصل درجات الحرارة في مطروح العظمى لـ 15 درجة والصغرى 10 درجات.

وتشهد درجات الحرارة في سوهاج 18 درجة للعظمى والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات.

وتسجل درجات الحرارة في أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، بينما تصل العظمى في سانت كاترين لـ 12 درجة والصغرى 01.