32 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعى وتواصل إستقبال السفن فقد سجلت دخول وخروج 32 سفينة خلال عمليات التداول فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.