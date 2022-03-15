بسبب أولية المرور.. مقتل سائق في الإسكندرية

شهد شارع مصطفى كامل القصعي، بمحافظة الإسكندرية، مقتل سائق توك توك، على يد سائق تاكسي، بعد أن تعدى عليه ضربًا بماسورة حديدية هشمت رأسه إثر مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور في الشارع.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان، إخطارا من المستشفى الأميري الجامعي بوصول المدعو "علي.أ.ال.أ"، 18 عاما، سائق توك توك، مصاب بجرحين رضيين بالوجه وفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الأنف، وتوفي.

وبسؤال والده المدعو "أحمد.ال.أ"، 46 عاما، عامل، مقيم بمنطقة غبريال، اتهم المدعو "علي.ك.م.م"، 36 عاما، وشهرته "علي كار"، سائق تاكسي، مقيم بمنطقة القصعي، بالتعدي على نجله محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بماسورة حديدية محدثا إصابته التي أدت لوفاته، بسبب أولوية المرور بشارع مصطفى كامل بمنطقة القصعي.

تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم والأداة المستخدمة، وتبين أنه سبق اتهامه القضية رقم 1887/2020 جنايات القسم "سلاح ناري".

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، متهما المجني عليه بإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى مستخدما سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر رقم 2889 لسنة 2022 إداري ثاني الرمل، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.