مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية "أسبوع التعلم"



تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية بجمهورية مصر العربية، فعالية (أسبوع التعليم 2022 بمكتبة الإسكندرية)، والمقرر عقدها في الفترة ما بين 22 مارس إلى 28 مارس.

وتتناول الفعالية الوضع الحالي للتعليم في مصر بشكل عام والتحديات التي يواجهها، والجهود المبذولة لتعزيز وضع التعليم، وأيضًا الدور الهام والحيوي للتعليم غير الرسمي الذي تلعبه المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى والمبادرات والأشخاص.

ويلقي أسبوع التعليم خلال دورته الثانية الضوء على أهمية التعليم والتعلم الذاتي كأكبر مورد متجدد للإنسانية، والتأكيد على دور التعليم كحق أساسي وداعم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المقترحة من أجل النهوض بالتعليم والمعلمين والعملية التعليمية.

كما ستتناول الفعالية الأنماط المختلفة للتعليم وهي الرسمي، والغير رسمي، والتعليم الفني، وأيضًا تعليم الكبار، بالإضافة إلى طُرق تحفيز الطلاب والإبداع في التعليم والاهتمام بالمعلمين ودورهم الرئيسي في العملية التعليمية، وعلى هامش أسبوع التعليم سيكون هناك محاضرات وورش عمل حول أهمية التعليم الذاتي والتعليم المستمر، والتعرف على المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات المختلفة للطلبة، هذا وبالإضافة إلى معرض التعليم الذي سوف يقام على هامش الفعالية.

ويأتي أسبوع التعليم في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية، واستكمالًا لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها.