كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التفاصيل الكاملة حول المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل (2022-2023) من خطوات ومواعيد التقديم وسن القبول والقواعد التي يجب الالتزام بها.

المدارس المصرية اليابانية.. خطوات التقديم

- الدخول على رابط التقدم (((هنا)))

- قراءة الشروط والأحكام والتعرف على الأوراق المطلوبة وشروط وسن القبول.

- الدخول على رابط التقديم سوف يظهر " طلب التقديم".

- كتابة الرقم القومى للطفل أو الطفلة المدون فى شهادة الميلاد.

- سن الطفل فى أول أكتوبر 2022 ويشمل " يوم / شهر/ سنة".

- المرحلة المتقدم إليها" رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

- ثم يضغط على حفظ.

المدارس المصرية اليابانية.. تحديد سن القبول

يجب أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم بالنسبة للتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال

يجب أن يكون الطفل وصل من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم المتقدمين علىىkg2

يجب أن يكون الطفل وصل إلى 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد للمتقدمين على الصف الأول الابتدائي

يجب أن يكون الطفل وصل إلى 7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد للصف الثانى الابتدائى

يجب أن يكون الطفل 8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم واحد للصف الثالث الابتدائى.



المدارس المصرية اليابانية.. القواعد التي يجب الالتزام بها

يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢٢

يجب أن يتم ملء البيانات الشخصية بحرص

يجب تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولى الأمر من خلاله عند الضرورة