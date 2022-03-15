ننشر لكم في السطور التالية كيفية إلغاء أكواد فودافون 2022 لجميع الاشتركات، وذلك من خلال خطوات بسيطة، تسهيلا على المواطنين خطوات الإلغاء.

كود الغاء جميع خدمات فودافون 2022

تتيح شركة فودافون إلغاء جميع خدمات فودافون 2022 لجميع الاشتراكات في الشريحة الخاصة به عن طريق كود خاص، حيث يمكن للعملاء إلغاء جميع اشتراكاتك في الخدمات التي كان مسجل بها عن طريق تسجيل الكود التالي على لوحة أرقام هاتفك المحمول (#010*010*)، وبعد ذلك تصل رسالة تفيد بنجاح إلغاء الاشتراكات

ما هي الخدمات التي تتيحها شركة فودافون؟

وتتيح شركة فودافون العديد من الخدمات المتمثلة في خدمة رسائل المصري اليوم الرياضية، وخدمة رسائل اليوم السابع الإخبارية، بجانب خدمة رسائل اليوم السابع الفنية

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كما تتيح شركة فودافون خدمة رسائل مصراوي الاخبارية، إضافة إلى خدمة مصراوي الفنية، بجانب خدمة رسائل الأهرام، وخدمة فودافون معرفة الرصيد عقب كل مكالمة، وخدمة الكول تون.

طريقة الغاء جميع خدمات فودافون 2022

تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في المقالة التالية طريقة إلغاء جميع خدمات فودافون 2022، ومن خدمة منع المعاكسات وفودافون كاش ومواقيت الصلاة والتجوال وفوازير وفودافون بلس وباقات الإنترنت.، حيث ظل عددا كبير من الموطنين يبحثون في الفترة الأخيرة عن أكواد لإلغاء جميع خدمات فودافون، وإليكم أهم التفاصيل والأكواد:

خدمة منع المعاكسات والمكالمات:

إدخال الكود (*7*31#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

خدمة فودافون كاش:

إدخال الكود (*7*32#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة فودافون.

خدمة مواقيت الصلاة:

إدخال الكود (*55#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة أو الاتصال على رقم (888).

خدمة التجوال:

إدخال الكود (*202*0#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

خدمة فوازير:

إدخال الكود (*71*0#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

خدمة فودافون بلس:

إدخال الكود (*00#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.

خدمة باقات الإنترنت:

إدخال الكود (*2000*0#) وستصلك رسالة تفيد بنجاح وتأكيد الخدمة.