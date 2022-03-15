سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-3-2022.. العملة الأوروبية ترتفع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15-3-2022، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.09جنيه للشراء، و17.34 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.05 جنيه للشراء، و17.24 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.15 جنيه للشراء.

17.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.09 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.09 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.09 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.11 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.11 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.14 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.

 

 

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