رغم انخفاضه عالميا.. لماذا لم تتراجع أسعار الذهب في مصر؟

تعرضت أسعار الذهب عالميًا لتراجعات حادة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ورغم ذلك لم يتأثر أسعار الذهب فى مصر بتلك الانخفاضات، نتيجة زيادة فى أسعار صرف الدولار.



وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن أسعار الذهب تراجعت بشدة في الأسواق العالمية، ولكن فى السوق المصري ظلت مرتفعة عن المستويات العالمية نتيجة الزيادة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.



تحركات أسعار الذهب العالمية



ووفقا للبورصات العالمية تراجع أسعار الذهب مع تجدد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لليوم الثاني على التوالي، وهو ما رفع التوقعات باحتمال توقف الحروب الأمر الذي دفع المستثمرون للتخلي عن الذهب، حيث انخفض بقيمة 19 دولار إلى 1932 دولار للأوقية.

وأضاف "نجيب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تحديد أسعار الذهب في السوق المحلي مرتبط بعاملين هو سعر الأوقية عالميا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن أسعار الذهب كانت تتحرك صعودا وهبوطا خلال الأيام الماضي مرتبطة بالسعر العالمي لثبات سعر الدولار، ولكن بعد التغيرات التى حدثت فى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أصبح مؤثرا فيها.



أسباب ثبات أسعار الذهب



وأوضح " نجيب" إلى أن أسعار الدولار ارتفعت في السوق السوداء الذي يتم على أساسه احتساب سعر الذهب في السوق المحلي إلى أعلي مستويات 16.50 جنيه مع زيادة الطلب عليه مقارنة ب 15.75 جنيه في البنوك.



وقال " نجيب"، إن تجار الذهب يحتسبون اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا للسوق السوداء وليس السوق الرسمي، لان البنك المركزي لا يمول عمليات شراء الذهب سواء الخام أو المشغولات من الخارج، بينما يعتمد التجار في استيرادها على دولار السوق السوداء.



واستقر سعر الذهب في السوق المحلي الأكثر مبيعا لعيار 21 عند 880 جنيه دون تغيير، بينما سجل جرام كلا من عيار 24 و18 تراجعات طفيفة عن الأمس؛ ليبلغ 995 جنيه و750 جنيه على الترتيب.



وقال "نجيب "، إنه على الرغم من التراجعات في سعر جرام عيار 24 وعيار 18 إلا أنها لم تواكب الانخفاض الحالي الذي حدث في سعر الذهب العالمي.



التموين: عيد الأم هو السبب

وقال ناجي فراج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن أسعار الذهب في السوق المحلي مازالت مرتفعة ولم تنخفض رغم التراجعات العالمية عن أمس الاثنين.



وارجع "ناجي"، ارتفاع اسعار الذهب عن السوق العالمي، إلى زيادة الطلب على شراء الذهب بمناسبة عيد الأم، ما دفع التجار لمخالفة السعر العالمي.