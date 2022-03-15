إزالة 26 حالة بناء مخالف بالقناطر وأبو النمرس بالجيزة واسترداد 178 فدانا

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وأزال مركز ومدينة أبو النمرس، 5 حالات بناء مخالف شملت إزالة أدوار مخالفة بعقارين بقرية طموة خلف جامع أبوالخير وإزالة مخالفات بناء بمنطقة طريق الصليبة شبرامنت وإزالة سقف عقار مخالف بنزلة الأشطر ومخالفات بناء بعقار بعزبة حماد.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة ١٣ حالة لتعديات على حرم الري والترع على مساحة ١٥٠٠ متر عبارة عن تعديات على جسور الترعة وكذلك عمل وممرات عشوائية تعوق حركة المياه.

كما قامت المحافظة من خلال مركز أطفيح بمنع محاولات بناء مخالف وصب سقف والتصدي لمخالفات البناء في المهد حيث تم ضبط عدد ٧ خلاطة خرسانة وتم مصادراتها وإيداعها مخازن الوحدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم تنفيذ إزالة ٨ حالات بمساحة كلية (١٧٨) فدانا لحالات غير جادة في تقنين أوضاع أملاك الدولة وذلك وفقا للقانون ١٤٤ /٢٠١٧.

كما قام حي العمرانية بإزالة جمالون مقام بالمخالفة دون ترخيص بشارع جسر الكونيسة.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.