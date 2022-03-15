أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط خسائرها الثلاثاء 15 مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من تعطل آخر للإمدادات النفطية، في حين أثارت الإصابات بفيروس كورونا في الصين مخاوف إزاء تباطؤ الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار أو 5.6% إلى 100.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت بما يزيد على ستة دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفض خام تكساس الأميركي إلى ما دون مستوى 100 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس لينزل 5.49 دولار أو 5.3% إلى 97.52 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 96.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 

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