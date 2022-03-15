خلال احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبي.. "القباج" تطلق "قادرون بإختلاف (صور)

نظمت جامعة طنطا، احتفالية كبرى بمناسبة إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مبادرة "قادرون باختلاف" على مستوى الجامعات من جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية والدكتورة هالة عبد السلام، وكيل اول وزارة التربية والتعليم لشئون ذوى الاحتياجات الخاصة، نائبة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن، والنائب محمد العريبي عضو مجلس الشيوخ ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تبعه عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة" قادرون باختلاف"..ثم تقديم فقرات فنية للطلاب الموهوبين من ذوي الهمم.

وأكد د.محمود زكي، خلال كلمته أن مصر شهدت قفزات كبيرة في مجال دعم وتمكين ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، ولعل خير شاهد على ذلك الاحتفالية الكبرى التي أطلق خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "قادرون باختلاف" في 5 ديسمبر الماضي ليؤكد للجميع أن هؤلاء الأبطال هم كنز مصر الحقيقي في ظل عصر جديد من التمكين في الجمهورية الجديدة والذين تزداد مساهمتهم يومًا بعد يوم في صياغة حاضر الوطن وبناء مستقبله باعتبارهم شركاء التنمية، مؤكدا أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي.

وبدوره قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن توجيهات القيادة السياسية لكافة الوزارات والمؤسسات بالاهتمام بذوي الهمم فالأمس القريب قام وزير القوى العاملة بتوزيع عقود عمل على خمسين من ذوي الهمم بمحافظة الغربية.

وأضاف المحافظ: ولا يخفى على أحد الدور المتميز الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج لتلبية احتياجات ذوي الهمم ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة "نقدر نحول الإعاقة طاقة" وذلك ضمن “برنامج وعي”.

ومن ناحيتها أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بزيارة محافظة الغربية والشراكة مع جامعة طنطا.

وأكدت حرص الوزارة على إقرار حقوق ذوي الإعاقة والعمل على إحياء المواطنة في قلب كل شاب مصري موضحة انهار تفتخر بطلاب الجامعة من ذوي الهمم وبعزيمتهم الصامدة وقدراتهم.

وأعلنت إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" على مستوى الجامعات من رحاب جامعة طنطا.

وأوضحت أن الوزارة تهدف من خلال المبادرة تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب والتأكيد على القدرات المتنوعة والمتباينة بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام "الآخر" وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة، ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وقامت وزيرة التضامن بتسليم الأجهزة التعويضية إلى 12 من طلاب الجامعة من ذوي الهمم كما تم تكريم الطلاب من ذوى الهمم الفائزين في الأنشطة وتكريم حاضنات الفائقين.