السجن 10 سنوات لعاطل ضُبط بحوزته 13 لفافة هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي إبراهيم، رئيس المحكمة، بالسجن 10 سنوات للمتهم "ك.ع.إ" عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح والمستشار إمام محمد الصيرفي سكرتير الجنايات السيد البتانوني.

كانت القضية رقم 95 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان قيام المتهم "ك.ع.إ" عاطل والمراقب علي ذمة القضية رقم 2016/10438 جنايات كرموز ومحرر هروبه بالمحضر رقم 2021/5665 جنح اللبان يزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمخدرات وبالانتقال إلى مكان تواجده بناء علي اتصال من أحد مصادرة فتم القبض علية وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 13 لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها علي المتهم.